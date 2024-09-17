Він розповів, що є розуміння, як збільшити кількість бойових літаків в нашій країні. Про це він розповів на початку свого звернення до українців.

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Український флот F-16

Зеленський розповів, що провів нараду щодо нашого флоту F-16 разом із командуванням Повітряних сил.

Є чітке розуміння кроків, як збільшити кількість бойових літаків в Україні та пришвидшити тренування наших пілотів, – сказав президент.

За його словами, усі завдання для Повітряних сил України, для Міністерства оборони України визначені.

Що ще сказав президент під час звернення

Крім цього, гарант повідомив, що також провів нараду щодо військового наповнення нашого Плану перемоги для України. Він працював разом працював із військовим командуванням. "Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакета – саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно з Планом перемоги", – додав Зеленський.