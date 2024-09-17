Он рассказал, что есть понимание, как увеличить количество боевых самолетов в нашей стране. Об этом он рассказал в начале своего обращения к украинцам.

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Украинский флот F-16

Зеленский рассказал, что провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил.

Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов, – сказал президент.

По его словам, все задачи для Воздушных сил Украины, для Министерства обороны Украины определены.

Что еще сказал президент во время обращения

Кроме этого, гарант сообщил, что также провел совещание по ввоенного наполнения нашего Плана победы для Украины. Он работал вместе работал с военным командованием. "Подготовлено хороший, сильное содержание для военного пакета – именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы", – добавил Зеленский.

Также он вместе с премьером Украины заслушал новые стратегии работы двух правительственных институтов – Министерства развития общин и территорий и Министерства по делам ветеранов. По его словам, стратегии амбициозные, но главное, чтобы люди реально чувствовали результаты работы министерств и правительства в целом.

Также отдельно с Денисом Шмыгалем обсудили энергетические и другие ключевые вопросы.

Кроме этого, были доклады по ситуации в Сумах и области. "После российских ударов по энергообъектам есть отключения. Город Сумы, районы области. Сейчас работают ремонтные бригады. Создан Координационный штаб", – отметил президент Украины. Он поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам: и энергетикам, и областной власти, и местной власти, всем работникам ГСЧС.

Также президент напомнил, что сегодня в Украине – День спасателя.

"День всех наших людей, которые работают исключительно для того, чтобы спасать жизни других. Я поблагодарил сегодня весь коллектив ГСЧС Украины, каждому и каждой, кто помогает. Отметил также государственными наградами", – подчеркнул он.