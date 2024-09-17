Глава держави наголосив, що це люди, які ризикують собою, але допомагають іншим. Про це президент України написав у своєму телеграм-каналі.

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Що сказав Зеленський у привітанні рятувальникам

Володимир Зеленський зауважив, що цього дня професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Як підкреслив український лідер, це люди, які прибувають на місця обстрілів одними з перших.

Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше.Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей!

– написав президент.

До свого привітання очільник України також прикріпив зворушливе відео. На кадрах показано, як наші рятувальники допомагають українцям на місцях обстрілів чи пожеж.

Зеленський показав роботу рятувальників в Україні / Відео з фейсбуку президента України

До слова, раніше у ДСНС повідомляли, що під час виконання службових обов'язків трагічно обірвалося життя нашого колеги – 43-річного Дениса Борбіта, начальника піротехнічного відділення ДСНС Київщини. Рятувальник працював у службі з 2016 року.