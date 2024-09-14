За два дні в рамках 57-ого обміну полоненими між Росією та Україною було звільнено 152 українців, серед них – 38 "азовців".

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Повернення після 2 років неволі

Серед врятованих з полону – Олексій Данченко, помічник начальника зміни Оперативно-координаційного центру ДСНС Київщини.

Олексій був у складі групи, яка організовувала евакуацію та була у супроводі мирного населення з міста Гостомель. Понад два роки він пробув у полоні, відірваний від родини, близьких та колег, відірваний від української землі.

Тепер Олексій повернувся додому і ми неймовірно раді бачити його живим та неушкодженим. Щиро вдячні кожному, хто підтримував Олексія та його родину в цей складний час. Разом ми сильніші, разом ми непереможні,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Фотографи Ліберови показали реакцію звільнених з полону воїнів на операцію у Курській області.