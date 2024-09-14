За два дня в рамках 57-го обмена пленными между Россией и Украиной было освобождено 152 украинцев, среди них – 38 "азовцев".

Смотрите также Зеленский сказал, когда представит план победы Украины Байдену, Харрис и Трампу

Возвращение после 2 лет неволи

Среди спасенных из плена – Алексей Данченко, помощник начальника смены Оперативно-координационного центра ГСЧС Киевской области.

Алексей был в составе группы, которая организовывала эвакуацию и была в сопровождении мирного населения из города Гостомель. Более двух лет он пробыл в плену, оторванный от семьи, близких и коллег, оторванный от украинской земли.

Теперь Алексей вернулся домой и мы невероятно рады видеть его живым и невредимым. Искренне благодарны каждому, кто поддерживал Алексея и его семью в это сложное время. Вместе мы сильнее, вместе мы непобедимы,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Фотографы Либеровы показали реакцию освобожденных из плена воинов на операцию в Курской области.