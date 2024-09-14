Зазначимо, що це вже другий обмін за останні два дні. Минулого разу вдалося повернути 49 громадян.

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Обмін полоненими між Україною та Росією

Володимир Зеленський 14 вересня повідомив, що ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону.

82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських,

– розповів президент.

Важливо, що серед звільнених є оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", прикордонники, представники спецпідрозділу "Кракен". Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Кадри нового обміну полоненими / Володимир Зеленський

Переважна кількість звільнених українців утримувалася у російському полоні з перших днів повномасштабного вторгнення.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 57 обмінів військовополоненими і повернути 3672 українців", – акцентував він.