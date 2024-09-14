Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео вчорашнього звільнення з полону.

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49 українців повернулися на рідну землю

В СБУ зазначили, що це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Життя кожного українця – найвища цінність,

– наголосили там.

В Службі безпеки України зазначили, що там працюють над тим, аби повернути з полону кожного українця.

Звільнення українців з полону: дивіться відео