Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео вчерашнего освобождения из плена.

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49 украинцев вернулись на родную землю

В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность,

– отметили там.

В Службе безопасности Украины отметили, что там работают над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца.

Освобождение украинцев из плена: смотрите видео