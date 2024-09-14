Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео вчерашнего освобождения из плена.
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49 украинцев вернулись на родную землю
В СБУ отметили, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Жизнь каждого украинца – наивысшая ценность,
– отметили там.
В Службе безопасности Украины отметили, что там работают над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца.
Освобождение украинцев из плена: смотрите видео