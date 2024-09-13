Такой была и история одной маленькой украинки, которая вообще впервые с момента своего рождения увидела отца, освобожденного из плена. В такие моменты и папу, и его дочь переполняла радость и выступали слезы на глазах.

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Как девочка впервые в жизни встретила отца после его плена

Мама девочки Екатерина рассказала журналистам, что ее муж попал в плен, когда она была на 4 месяце беременности. По словам женщины, он не знал, что у них будет девочка, и не знал, что она родилась.

К сожалению, письма он получил не так давно, первое мое письмо. Поэтому только недавно он узнал, что вообще у него есть ребенок,

– отметила жена военного.

В конце концов ее мужа смогли освободить из плена, поэтому он впервые увидел дочь после ее рождения. Они сразу же познакомились, а на лице у девочки мгновенно заиграла улыбка и раздался веселый и радостный смех.

Первая встреча дочери с папой после его возвращения из плена / Видео "Мы-Украина"

Кроме этого, на кадрах также видно, как девочка угостила шоколадкой своего отца. Папа же в свою очередь гордился, какая у него красивая дочь.

К слову, среди тех, кого Украине удалось вернуть из плена, были 23 женщины. Также впервые за год домой смогли вернуться и бойцы "Азова". На этот раз удалось вернуть 4 мужчин и 11 женщин, служащих бригады.