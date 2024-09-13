Среди них есть и защитники Украины, и гражданские люди. В частности – Ление Умерова, которую россияне захватили, когда девушка приехала заботиться о больном отце.

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В Украину вернулись 49 человек

Владимир Зеленский сообщил, что 13 сентября из вражеского плена вернулись 49 украинцев. Среди них – воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. Так, вернулась Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце.

Также в Украину вернулся Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук. Удалось во время обмена освободить часть защитников и защитниц "Азовстали".

Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи. И отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских,

– добавил Зеленский.

Из российского плена вернулись 49 украинцев – больше в галерее