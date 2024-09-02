Свое заявление по этому поводу украинский президент озвучил во время во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, отметив, что сейчас наше государство успешно пополняет обменный фонд на территории России.

Смотрите также Зеленский рассказал, что делает Украина для возвращения ЗАЭС под свой контроль

Зеленский высказался относительно следующих обменов пленными

Обменный фонд пополняется и обмены пошли. И не просто так у нас есть обмены, из-за того, что у нас есть, кого обменивать на наших ребят и девушек, которые находятся в плену,

– заявил глава государства.

Он также отметил, что на сегодня Украине удалось взять в плен более 600 российских захватчиков.

Напомним, ранее "Редис" высказался об отсутствии азовцев среди возвращенных домой, резко обратившись к власти. По его словам, чего стоят "все сказанные пафосные слова", если среди 900 преданных Украине военнослужащих, к которым в российском плену худшее отношение, домой не вернулся никто.

, В ответ президент отметил, что для него очень важно, чтобы прежде всего семьи наших героических военных, которые в плену, семьи пленных, семьи пленных, чтобы они понимали, что происходитесть сложности в возвращении азовцев, по разным причинам".