Свою заяву стосовно цього український президент озвучив під час під час брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, наголосивши, що наразі наша держава успішно поповнює обмінний фонд на території Росії.

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Зеленський висловився стосовно наступних обмінів полоненими

Обмінний фонд поповнюється й обміни пішли. І не просто так у нас є обміни, через те, що у нас є, кого обмінювати на наших хлопців і дівчат, які перебувають у полоні,

– заявив глава держави.

Він також наголосив, що станом на сьогодні Україні вдалося взяти у полон понад 600 російських загарбників.

Нагадаємо, раніше "Редіс" висловився стосовно відсутності азовців серед повернених додому, різко звернувшись до влади. За його словами, чого вартують "всі сказані пафосні слова", якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, до яких у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто.

У відповідь президент зазначив, що для нього дуже важливо, щоби передусім сім'ї наших героїчних військових, які в полоні, сім'ї полонених, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається.Однак наразі, "є складнощі в поверненні азовців, різні причини".