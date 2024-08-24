На це звернув увагу й полковник Нацгвардії, командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко. Він висловився стосовно їхньої відсутності серед повернених додому.

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Що сказав "Редіс" про обмін полоненими

Путіну було необхідно знизити тиск всередині Росії та зберегти обличчя, повернувши захоплених на Курщині строковиків. Відповідальним за обміни з української сторони необхідно було за радянськими традиціями організувати до свята медійну "перемогу". Місця для полонених азовців, які вже понад 2 роки чекають на обіцяні обміни, у цій формулі не знайшлося,

– зауважив військовий.

За його словами, чого вартують "всі сказані сьогодні пафосні слова", якщо з-поміж 900 відданих Україні військовослужбовців, для котрих у російському полоні найгірше ставлення, додому не повернувся ніхто.

"Засинаючи сьогодні у своїх затишних оселях, де немає вертухаїв, допитів та катувань, подумайте, чи справді ви розумієте, що таке незалежність, та чи усвідомлюєте ціну, яку ми за неї платимо. Це не втішить родини тих, хто сьогодні втретє зустрічав День Незалежності у полоні", – наголосив "Редіс".

Він наголосив, що це жодним чином не полегшить перебування його побратимів у російських тюрмах. Але, можливо, допоможе "нарешті наважитись боротись за азовців під час наступних перемовин так, як вони боролись за незалежність України у Маріуполі".

До слова, усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики. Це солдати, сержанти та матроси. Серед них є й ті, хто потрапив у ворожий полон ще на початку повномасштабного вторгнення.