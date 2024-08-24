Додому повернулися чоловіки, сини та брати. Для їхніх близьких повернення цих захисників з полону – довгоочікуване, але разом з тим несподіване щастя.

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Звільнені воїни вперше телефонують додому: щемливі кадри

Один зі звільнених сказав, що вже набрав дружині й повідомив, що повернувся додому. Кохана чоловіка та всі його рідні в шоковому стані. Він зізнався, що йому ще не віриться, що це трапилося.

Ще один воїн зателефонував своїй мамі та зі сльозами на очах сказав, що його обміняли й що він "живий і здоровий".

Можна почути чути, що жінка почала плакати, коли впізнала голос сина. Він висловив сподівання, що вони скоро зустрінуться і що вдома все гаразд, оскільки з моменту їхньої зустрічі минуло понад 2 роки.

"Багато є про що з тобою поговорити, мам" – сказав він і попросив її не плакати.

Інший полонений також запитав у мами, чи вдома його батько. Навіть після повернення з полону наші воїни найбільше переживають за рідних.

Нагадаємо, що усі 115 звільнених з полону – строковики. Серед них є військові моряки, прикордонники, захисники Маріуполя, нацгвардійці з гарнізону охорони ЧАЕС, бійці за пропускний пункт "Чонгар", аеродром "Гостомель" і загалом за Київщину, Харківщину, Херсонщину, Луганщину та Донеччину.

Крім цього, вдалося визволити 9 незаконно засуджених військових.

