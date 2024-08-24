На это обратил внимание и полковник Нацгвардии, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис "Редис" Прокопенко. Он высказался относительно их отсутствия среди возвращенных домой.

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Что сказал "Редис" об обмене пленными

Путину было необходимо снизить давление внутри России и сохранить лицо, вернув захваченных на Курщине срочников. Ответственным за обмены с украинской стороны необходимо было по советским традициям организовать к празднику медийную "победу". Места для пленных азовцев, которые уже более 2 лет ждут обещанные обмены, в этой формуле не нашлось,

– отметил военный.

По его словам, чего стоят "все сказанные сегодня пафосные слова", если среди 900 преданных Украине военнослужащих, для которых в российском плену худшее отношение, домой не вернулся никто.

"Засыпая сегодня в своих уютных домах, где нет вертухаев, допросов и пыток, подумайте, действительно ли вы понимаете, что такое независимость, и осознаете ли цену, которую мы за нее платим. Это не утешит семьи тех, кто сегодня в третий раз встречал День Независимости в плену", – отметил "Редис".

Он отметил, что это никоим образом не облегчит пребывание его собратьев в российских тюрьмах. Но, возможно, поможет "наконец решиться бороться за азовцев во время следующих переговоров так, как они боролись за независимость Украины в Мариуполе".

К слову, все спасенные во время 55-го обмена пленными – это военнослужащие-срочники. Это солдаты, сержанты и матросы. Среди них есть и те, кто попал во вражеский плен еще в начале полномасштабного вторжения.