Президент зазначив, що питанням деокупації станції зокрема займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Однак наразі усі кроки, які спрямовані на повернення ЗАЕС є недостатніми.

Дивіться також Чи планує Україна обміняти частину Курщини на Запорізьку АЕС: що кажуть в Укренерго

Які кроки робить Україна задля повернення ЗАЕС

Зеленський заявив, що наразі, щоб повернути захоплену росіянами ЗАЕС під контроль України, робляться лише політичні кроки, але їх недостатньо.

Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо,

– сказав президент.

Президент розповів, що директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі найближчим часом він планує відвідати Енергодар, зокрема Запорізьку АЕС. Опісля він вирушить до Києва, де зустрінеться із Зеленським.

Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні. Я знаю, що він (Гроссі – 24 Канал) має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю, та ми будемо обговорювати наступні дії,

– розповів президент.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький прокоментував можливість обміняти частину Курщини на ЗАЕС. За його словами, це "наукова фантастика".