Журналісти також поцікавилися, чому Росія досі їх не віддає. На це питання президент відповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Зеленський відреагував на слова "Редіса" щодо обміну полоненими

Президент зазначив, що для нього дуже важливо, щоби передусім сім'ї наших героїчних військових, які в полоні, сім'ї полонених, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається.

Бо є складнощі в поверненні азовців, різні причини,

– пояснив Зеленський.

Він сказав, що ухвалено новий формат роботи з узгодженням списків.

"Є відповідний формат роботи із родинами, і робота щодо узгодження списків не тільки ГУР, а ГУР тепер разом з Службою безпеки України, разом з Лубінцем і з зовнішньою розвідкою, вони погоджують всі списки, вони дивляться на цьому списки, вони ставлять один одному ті питання, які родини, або їх представники, вони ставлять ці питання публічно і повинні отримати відповіді, вони будуть ставити ці питання в своєму сьогоднішньому форматі, в цьому центрі повернення наших полонених і також віримо, що знайдуть відповідь", – повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, те, що повернення було на 24 серпня є співпадінням.

"Тобто, це це ж не до свят повернення людей. Це прекрасно, але боротьба за кожну людину – це не про свято, це про щоденну роботу, – наголосив він.

Нагадаємо, "Редіс" 24 серпня висловився стосовно відсутності азовців серед повернених додому. Що саме сказав Денис "Редіс" Прокопенко, читайте в матеріалі 24 Каналу.