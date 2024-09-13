Серед них є і захисники України, і цивільні люди. Зокрема – Леніє Умєрова, яку росіяни захопили, коли дівчина приїхала піклуватися про хворого батька.

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В Україну повернулися 49 осіб

Володимир Зеленський повідомив, що 13 вересня з ворожого полону повернулися 49 українців. Серед них – воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Так, повернулася Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька.

Також в Україну повернувся Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Вдалося під час обміну звільнити частину захисників та захисниць "Азовсталі".

Президент України подякував усій команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. Він також відзначив усіх, хто допомагає поповнювати український обмінний фонд.

Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних,

– додав Зеленський.

З російського полону повернулися 49 українців – більше у галереї