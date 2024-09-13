Серед тих, уого вдалося повернути як воїни ЗСУ, так і цивільні. Тепер усі вони перебувають на батьківщині.

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49 українців змогли повернутися в Україну

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо", – зазначив президент.

Він повідомив, що 49 українців і українок вдалося повернути додому. За словами Зеленського, це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди.

Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук,

– повідомив президент.

Зазначимо, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі про цей обмін.

Зокрема, серед них – 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців ВМС, 4 військовослужбовців ДПСУ, 6 військовослужбовців ЗСУ, 2 військовослужбовець ТРО, 7 цивільних, 2 НПУ.

Він зазначив, що є 23 особи рядового і сержантського складу, 19 осіб офіцерського складу.

"Є захисники Маріуполя та "Азовсталі". Наша задача - повернути всіх людей додому", – наголосив Єрмак.