Азовців вдалося визволити з російського полону вперше за більш ніж рік. Цього разу вдалося повернути 15 бійців 12 бригади Нацгвардії України "Азов".

До теми Засудили за паспорт України: що відомо про Леніє Умерову, яка повернулася з полону

Скільки азовців і досі лишаються у полоні у Росії

В "Азові" наголосили, що для кожного бійця їхньої бригади, яка зараз тримає лінію оборони на одному з найважчих напрямків, повернення побратимів з полону – найбільша мотивація.

Сьогодні більш ніж 900 бійців "Азову" залишаються в полоні. Ми боротимемось за кожного з них, пам'ятаємо про всіх і повернемо кожного на рідну землю,

– наголосили військові.

У бригаді також висловили сподівання, що надалі буде систематизація процесу звільнення з полону військовослужбовців "Азову".

"Віримо, що у наступних обмінах будемо і надалі бачити наших побратимів та посестер", – резюмували представники бригади.

До слова, внаслідок крайнього обміну полоненими додому всього вдалося повернути 49 наших захисників. Серед тих, хто повернувся з полону – 23 жінки.

З бійців бригади "Азов" цього разу вдалося повернути 4 чоловіків і 11 жінок. Вони провели понад 2 роки в полоні і тепер мають змогу знову побачитися з рідними після всього, що пережили у Росії.