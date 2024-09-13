Загалом під час обміну 13 вересня в Україну повернули 49 людей. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні.

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Під час обміну 13 вересня повернули частину "Азову"

15 військовослужбовців, які були у складі полку "Азов" НГУ, повертаються додому після понад двох років полону. "Азовці" потрапили на обмін вперше за тривалий час. Це переважно жінки,

– написала Олена Толкачова.

Вона зауважила: з травня та липня 2023 року, коли з Туреччини повернулися командири "Азову", не відбувалося жодних великих обмінів.

У серпні глава ГУР Кирило Буданов заявив, що пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Росією будуть тяжко поранені, жінки та всі, хто захищав "Азовсталь".

"Кожен і кожна, хто витримав полон, отримали дуже важкий і травматичний досвід. Тож Патронатна служба "Янголи Азову" бере під свою опіку військових, які пройшли через полон, і буде забезпечувати їх лікування, реабілітацію та відновлення. Для кожної родини, яка сьогодні побачить і почує голос своєї найріднішої людини, це – найщасливіший момент із лютого 2022 року. Але ми повинні далі боротися за всіх тих воїнів "Азову", які досі в полоні Росії", – підкреслила Толкачова.

Командир Патронатної служби Азову вкотре звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста, Організації Об'єднаних Націй, дипломатів усіх країн та очільників всіх релігійних конфесій із закликом повернути всіх оборонців Маріуполя додому.

"Азов" удома: перші відео

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко виклав відео зустрічі азовців удома.

"Азов" повертається: дивіться відео

А телеканалу "Ми – Україна" бійці розповіли: тільки в дорозі дізналися, що їдуть додому.

Азовці розповіли про своє повернення: дивіться відео

Весь час нам казали, що вас просто етапують. Ми питали, на обмін чи ні, але не знали, куди везуть. Приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що їдемо додому. Коли заїхали на територію Білорусі, то зрозуміли, що це вже 100%,

– розповів Анатолій Міхєєв (позивний "Арн").