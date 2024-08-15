На спільному брифінгу керівників Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини очільник ГУР повідомив, що сьогодні були узгоджені принципи, за якими Координаційний штаб працює і працюватиме надалі.

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Кого обмінюватимуть передусім

За словами Кирила Буданова, Україна першочергово намагатиметься повернути з російського полону наступні категорії:

важкопоранених і тяжкохворих;

жінок;

тих військових, які перебувають у полоні довгий час;

особлива увага буде приділятися поверненню бійців, які захищали "Азосталь";

цивільних: тих, хто потрапив у полон після і до повномасштабного вторгнення;

кримських татар;

Нагадаємо, що останній обмін військовополоненими відбувся 17 липня. Додому повернулися 95 українських захисників.

Росіяни тривалий час відмовляються повертати воїнів "Азову".