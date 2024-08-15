На совместном брифинге руководителей Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека глава ГУР сообщил, что сегодня были согласованы принципы, по которым Координационный штаб работает и будет работать в дальнейшем.
Смотрите также Зеленский призвал Раду ратифицировать Римский статут: что это значит
Кого будут обменивать в первую очередь
По словам Кирилла Буданова, Украина в первую очередь будет пытаться вернуть из российского плена следующие категории:
- тяжелораненых и тяжелобольных;
- женщин;
- тех военных, которые находятся в плену долгое время;
- особое внимание будет уделяться возвращению бойцов, которые защищали "Азосталь";
- гражданских: тех, кто попал в плен после и до полномасштабного вторжения;
- крымских татар.
Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 17 июля. Домой вернулись 95 украинских защитников.
Россияне длительное время отказываются возвращать воинов "Азова".