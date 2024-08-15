На совместном брифинге руководителей Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека глава ГУР сообщил, что сегодня были согласованы принципы, по которым Координационный штаб работает и будет работать в дальнейшем.

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Кого будут обменивать в первую очередь

По словам Кирилла Буданова, Украина в первую очередь будет пытаться вернуть из российского плена следующие категории:

тяжелораненых и тяжелобольных;

женщин;

тех военных, которые находятся в плену долгое время;

особое внимание будет уделяться возвращению бойцов, которые защищали "Азосталь";

гражданских: тех, кто попал в плен после и до полномасштабного вторжения;

крымских татар.

Напомним, что последний обмен военнопленными состоялся 17 июля. Домой вернулись 95 украинских защитников.

Россияне длительное время отказываются возвращать воинов "Азова".