Александр Сырский рассказал, что обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения врага в направлении Торецка и Покровска.

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На Курщине есть продвижение вперед

Также генерал доложил о ходе Курской операции. По его словам, там есть продвижение. От сил противника были зачищены Суджа и другие три населенных пункта. Для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных Украине территориях Курской области создана военная комендатура. Ее возглавил генерал Эдуард Москалев.

За сутки ВСУ продвинулись на 1,5 километра. Под контролем Украины находятся 82 населенных пункта, площадь в размере 1150 квадратных километров.

Обмен пленными

Президент Зеленский рассказал, что на Ставке была представлена ​​стратегия возвращения наших людей из российского плена. Он отметил, что есть много деликатных деталей по формированию списков и сотрудничеству с партнерами.

Я поручил ГУР, МВД, СБУ, ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать нашим людям по поводу того, как возвращаем пленных. А также я поручил вовлечь в эту работу общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия нужно. Все будет представлено на брифинге,

– заявил глава государства.

Напомним, что омбудсменка России инициировала разговор с Лубинцем из-за российских пленных из Курской области.