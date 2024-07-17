Известно, что в этом обмене пленными также помогали ОАЭ.

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Домой вернулись 95 воинов

Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится вернуть домой всех, кто находится в российском плену.

Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех,

– сказал он.

Дмитрий Лубинец сообщил, что много возвращенных впервые за долгое время позвонили родным и уже сообщили им радостную весть. Также родные тех, кого удалось сегодня вернуть, получат официальное уведомление от Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию,

– сказал омбудсмен.

Что известно об освобожденных из плена

Все освобожденные на этот раз – мужчины: 88 рядовых и сержантов и 7 офицеров. Большинство из них находились в плену страны-агрессора с 2022 года. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что среди освобожденных:

49 воинов ВСУ, из них двое из Воздушных сил,

21 нацгвардеец,

10 военных моряков,

7 из Сил территориальной обороны,

5 пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта,

1 защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Освобожденные из плена: фото Офиса омбудсмена и штаба по вопросам обращения с военнопленными

Среди защитников, которые получили свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них 13 – защитники "Азовстали"), 41 воевал на донецком направлении, по 9 – на луганском и запорожском, по трое – на херсонском и харьковском.

Один из освобожденных моряков в начале полномасштабного вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи местным жителям, он попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Также среди освобожденных есть участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям.

Кроме этого, среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, которые требуют длительного лечения,

– отметили в штабе.

С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405 человек.