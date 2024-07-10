Андрей Костин говорит, что это не случайность, ведь Россия умышленно уничтожает все украинское. Он и Дмитрий Лубинец призвали к наказанию оккупантов.

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Что известно о расстреле украинских пленных возле Работино

Страна-террорист Россия продолжает демонстрировать полное пренебрежение к закону и базовой человеческой морали. Еще одно доказательство этому – видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не оказывали никакого сопротивления. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей,

– написал генпрокурор.

Уже начато уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством. Следователи считают, что преступление было совершено в июне 2024 года вблизи населенного пункта Работино Запорожской области.

"Мы знаем, что это не случайность. Это преднамеренная политика преступного режима Кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных – как тех, кто отдал этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", – подчеркнул Андрей Костин.

Дмитрий Лубинец отметил, что враг около десяти раз стрелял в сторону безоружных.

Это очередное заснятое военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, которых регулярно не придерживается Россия – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных,

– написал омбудсмен.

Он обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали многочисленные убийства обезоруженных украинских военнопленных российскими солдатами. Лубинец подчеркнул: за все совершенные преступления на нашей земле и против наших людей должно быть наказание.

Напомним, убийц детей и врачей "Охматдета" уже установили. Опубликованы их фото, адреса и телефоны.