Андрій Костін говорить, що це не випадковість, адже Росія умисно знищує все українське. Він і Дмитро Лубінець закликали до покарання окупантів.

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Що відомо про розстріл українських полонених біля Роботиного

Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей,

– написав генпрокурор.

Уже розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Слідчі вважають, що злочин було вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму Кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", – наголосив Андрій Костін.

Дмитро Лубінець зауважив, що ворог близько десяти разів стріляв у бік беззбройних.

Це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується Росія – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених,

– написав омбудсмен.

Він звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. Лубінець наголосив: за всі скоєні злочини на нашій землі та проти наших людей має бути покарання.

Нагадаємо, вбивць дітей і лікарів "Охматдиту" вже встановили. Опубліковано їхні фото, адреси та телефони.