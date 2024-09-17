Там повідомили, що українські військові влучили по російських "важливих складах боєприпасів" неподалік тимчасово окупованого Маріуполя ракетним ударом.

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Влучання у російські склади на Донеччині

Днями підрозділи ВМС Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

За підтвердженими даними, внаслідок удару було знищено як інфраструктуру сховищ, так і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України,

– ідеться в повідомленні.

У ВМС додали, що вони разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі.