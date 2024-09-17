Военно-морские силы ВСУ подтвердили этот удар. Уничтожена как инфраструктура хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые накапливали захватчики. В Defence Express считают, что Киев ударил "Нептуном".

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Почему склады под Мариуполем мог поразить "Нептун"

Учитывая то, что об уничтожении вражеских складов отчитались именно в ВМС ВСУ, то можно в очередной раз предположить, что удар был нанесен именно украинскими крылатыми ракетами "Нептун". Учитывая то, что удар был осуществлен по цели, которая находится на расстоянии в менее 100 километров от линии фронта, то здесь мы осторожно можем говорить о двух вещах. С одной стороны, отметить позитив с вероятным наращиванием производства украинских крылатых ракет. С другой, сказать о дефиците в Силах обороны Украины крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS, тем более что этот вопрос уже освещался в западных СМИ,

– пишут эксперты.

Defence Express привели другие примеры возможного применения ракеты "Нептун":

в июле в Генштабе намекали, что подразделения ВМС ВСУ осуществили удар по складу хранения техники и вооружения российского оккупационного войска в Курской области;

в августе уже в Ростовской области поразили зенитный ракетный комплекс С-300, который прикрывал НПЗ в Новошахтинске, для удара ракета преодолела насыщенную средствами ПВО прифронтовую зону;

также в августе ВМС ВСУ уничтожили паром "Конро Трейдер".

Интересно! После попадания по С-300 в Defence Express написали: чтобы модернизировать противокорабельный "Нептун" для поражения наземных целей, следует установить системы огибания рельефа местности, системы навигации типа TERCOM и DSMAC, которые позволяют ориентироваться без спутниковой навигации, а также очень чувствительные головки самонаведения.