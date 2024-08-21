В Генштабе не назвали пораженный объект, но несложно догадаться, что речь о Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе – одном из крупнейших на юге России. Когда-то он даже принадлежал Виктору Медведчуку. НПЗ буквально спас маленький Новошахтинск, который понемногу умирал в нулевые. А еще по городу проходили вагнеровцы во время их "похода на Москву".

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Почему по Новошахтинску мог ударить именно "Нептун"

В формулировке сообщения (Генштаба – 24 Канал) есть прямой намек на то, какое именно средство было использовано для удара, потому что указано, что удар наносился подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью – "Нептун", который уже использовался для поражения российских ЗРК в пока оккупированном Крыму в 2023 году,

– сказано в материале.

Официально "Нептун" задействовали, чтобы поразить захваченный БДК "Константин Ольшанский" в оккупированном Севастополе 24 марта 2024 года. А 31 мая 2024 года в Генштабе сообщили, что несколько ракет "Нептун" поразили нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" на российском берегу Керченского пролива.

"Украинское войско достаточно активно использует "Нептун" для поражения различных целей, а сама ракета позволяет реализовать довольно сложные удары. Например, даже для атаки по С-300 под Новошахтинском необходимо было преодолеть насыщенную противовоздушными средствами прифронтовую зону и по сложному маршруту облететь позиции ПВО на оккупированной территории", – анализируют в Defense Express.

Но пока нет официальной информации о модернизации противокорабельного "Нептуна" для поражения наземных целей. Чтобы сделать это, следует установить системы огибания рельефа местности, системы навигации типа TERCOM и DSMAC, которые позволяют ориентироваться без спутниковой навигации, а также очень чувствительные головки самонаведения.

Интересно! Новошахтинский НПЗ атаковали дронами 13 марта 2024 года и 22 июня 2022 года. Это была первая мишень для ударов Украины дальнобойными дронами. Очевидно, что ни тогда, ни сейчас россияне не смогли защитить завод как следует.