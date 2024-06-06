Журналисты опубликовали спутниковый снимок, сделанный 6 июня, на котором видны последствия пожара после атаки дронов на Новошахтинский НПЗ.
Читайте также США до сих пор четко не сформулировали критерии для ВСУ по ударам по России, – ISW
Последствия удара по НПЗ
Удар пришелся на установку ЭЛОУ-АВТ-2,5, предназначенную для получения сжиженных углеводородных газов. На видео, которое подтверждает геолокацию пожара, можно увидеть, что одну из частей установки закрыли специальными тросами от дронов.
Стоит отметить, что и до этого Новошахтинский НПЗ уже дважды атаковали БпЛА – 13 марта этого года и 22 июня 2022 года.
Как следует из открытой информации в сети, эксперты оценили подобный способ защиты как неэффективный, поскольку "крепление тросов на меньшем расстоянии будет защищать только от БпЛА с минимальным зарядом или самодельных, с боеприпасом кумулятивного типа,
– сообщают журналисты.
Ранее такими же сетками от дронов накрывали резервуары на Славянском НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Спутниковые снимки последствий атаки Новошахтинского НПЗ / Фото: "Радио Свобода"
Дроны атаковали завод в Новошахтинске: что известно
- В ночь на 6 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области прогремели взрывы и начался сильный пожар.
- Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 километрах к северу от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.
- Оккупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить. По словам губернатора Ростовской области Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.