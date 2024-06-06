Кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе публикуют местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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В России пылает нефтеперерабатывающий завод
Российские СМИ сообщают, что завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов.
Если информация об ударе дронов подтвердится, то это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.
В Новошахтинске горит нефтеперерабатывающий завод: осторожно, видео содержит нецензурную лексику.
Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 километрах к северу от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.
Впоследствии губернатор Ростовской области подтвердил факт удара дронами по Новошахтинскому НПЗ.
В результате атаки БпЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется,
– написал Василий Голубев.
Окупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить. По словам Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.
НПЗ в Новошахтинске атакуют не впервые
- Неизвестные дроны 13 марта атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов. Топливо из него оккупанты поставляли для оккупационных войск в Украине. После атаки НПЗ приостановил работу. Тогда губернатор Василий Голубев также говорил, что якобы 3 дрона заглушили "на подлете к Новошахтинску".
- 12 апреля беспилотники снова атаковали Новошахтинск, в Ростовской области России. Тогда власти уверяли, что якобы в результате атаки нет ни пострадавших, ни повреждений объектов.
- Новошахтинск расположен всего в ориентировочно более 20 километрах от украинской границы на Донбассе. Однако эту территорию сейчас временно оккупировали россияне.