Кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе публикуют местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В России пылает нефтеперерабатывающий завод

Российские СМИ сообщают, что завод в Ростовской области атаковали беспилотники. В местном чате участники писали, что якобы слышали несколько взрывов.

Если информация об ударе дронов подтвердится, то это будет уже третья атака на НПЗ в Новошахтинске. Первые две были в марте и апреле этого года, после них, по сообщениям россиян, завод останавливал работу.

В Новошахтинске горит нефтеперерабатывающий завод: осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

Стоит отметить, что Новошахтинский завод нефтепродуктов находится примерно в 60 километрах к северу от Ростова. Это единственный НПЗ в Ростовской области.

Впоследствии губернатор Ростовской области подтвердил факт удара дронами по Новошахтинскому НПЗ.

В результате атаки БпЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется,

– написал Василий Голубев.

Окупанты начали тушить огонь, однако эту работу пришлось прекратить. По словам Голубева, тушение пожара приостановили из-за повторной атаки.

НПЗ в Новошахтинске атакуют не впервые