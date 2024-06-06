Кадри пожежі на нафтопереробному заводі публікують місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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В Росії палає нафтопереробний завод

Російські ЗМІ повідомляють, що завод у Ростовській області атакували безпілотники. В місцевому чаті учасники писали, що нібито чули кілька вибухів.

Якщо інформація про удар дронів підтвердиться, то це буде вже третя атака на НПЗ у Новошахтинську. Перші дві були у березні та квітні цього року, після них, за повідомленнями росіян, завод зупиняв роботу.

В Новошахтинська палає нафтопереробний завод: обережно, відео містить нецензурну лексику.

Варто зазначити, що Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 60 км на північ від Ростова. Це єдиний НПЗ у Ростовській області.

Згодом губернатор Ростовської області підтвердив факт удару дронами по Новошахтинському НПЗ.

Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. На місці працюють служби екстреного реагування. Інформація про постраждалих уточнюється,

– написав Васілій Голубєв.

Окупанти почали гасити вогонь, однак цю роботу довелося припинити. За словами Голубєва, гасіння пожежі призупинили через повторну атаку.

НПЗ у Новошахтинську атакують не вперше