30 травня впав дуже важливий "бастіон" американських уявлень про так звані "червоні лінії" Росії. Адміністрація Байдена, а слідом за нею й інші союзники України офіційно зняли табу на використання західної ракетної зброї по території Росії.

Сполучені Штати офіційно дозволили Україні завдавати ударів по ворогу на його території. Наразі поки з певними умовами, мовиться про захист Харківської та Сумської областей.

Навіть з такими тимчасовими обмеженнями, про які пишуть західні ЗМІ, такий дозвіл – це фактично історичний прорив. 24 Канал пояснює всі можливі наслідки цього рішення.

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Звідки взялися "червоні лінії"?

Точно невідомо, але схоже, що цей самообман виник у голові представників Адміністрації Байдена, а точніше – всюдисущого радника з нацбезпеки Джейка Саллівана в межах його нав'язливої концепції "контролю за ескалацією".



Джейк Салліван / Фото Fox

При цьому сама Росія нічого такого не заявляла до певного моменту, якщо не враховувати істеричних заяв Дмітрія Мєдвєдєва. При тому, що навіть він затих після серії вдалих відпрацювань західними ракетами (насамперед британськими Storm Shadow і французькими SCALP) по Криму, який, нагадаємо, Росія вважає частиною своєї невід'ємної території. Але це вже проблеми росіян, що не мають турбувати цивілізований світ.

Також фактично нульовою була реакція окупантів на збиття їхніх літаків і гелікоптерів над власною територією в Брянській області 13 травня 2023 року. Тоді, нагадаємо, за лічені хвилини були знищені дві "сушки" та два гелікоптери Мі-8.

Офіційна версія – досі нез'ясовані обставини, неофіційна – ракети PATRIOT. Україна жодну з версій не підтверджує, але тепер знову буде готова це повторити. До речі, можливо, саме через цей епізод Салліван влаштував Зеленському істерику та погрожував припинити постачання Україні зброї. Про цей епізод дещо туманно та без конкретики писали західні ЗМІ, зокрема, й німецький Bild.

Показово, що текст багатостраждального конгресового закону про допомогу Україні не містив обмежень щодо використання американських ракет. Конгресмени на цьому наголосили окремо, а потім про це нагадав на вже легендарних слуханнях конгресмен Майкл Маккол, який буквально влаштував урочисте оголошення вироку самому Саллівану.



Маккол руйнує картину світу Джейка Саллівана / Скриншот

За іронією долі, за 10 днів до цього Салліван вже й так усвідомив свою помилку та рекомендував Байдену скасувати обмеження на використання зброї.

Принаймні, таку версію подає New York Times у своїй статті:

Щодо України: у нас тут дійсно погана ситуація, як ви знаєте. Ось це – зона перебування для росіян, на їхній території, і все, що вони роблять, – це просто розгортають свою артилерію і ракети вздовж кордонів України та використовують її для обстрілу українців через кордон. Проте ваша адміністрація і Джейк Салліван заборонили Україні використовувати зброю (по території Росії – 24 Канал), і Україна не може захистити себе, і почати стріляти у відповідь. Ось чому я зазначив тут радіус дії ATACMS: дальній і ближній і HIMARS (GMLRS – 24 Канал). А ваша адміністрація зав'язує українцям руки за спиною, до речі, як вона намагається зробити це і з Ізраїлем. Скажіть, ви, ваша адміністрація збирається змінювати цю політику, щоб Україна змогла воювати, без однієї руки прив'язаної за спиною?

"Це Конгрес надав Україні обладнання, і спасибі, що підписали. Але Конгрес не накладав (на Україну – 24 Канал) обмежень на використання цієї зброї. Це Джейк Салліван, ваша адміністрація, наклали ці обмеження. І я говорив з українцями. Вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, на них наклали. І я сподіваюся, що ви звернетеся до Ради нацбезпеки США, і зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і шкідливим для народу України".

Ця історична промова відбулася вже після початку нового наступу росіян на Харків (насправді – на Липці та Вовчанськ), нових воєнних злочинів росіян та загибелі десятків цивільних. Наслідки російських геноцидних атак змогли побачити особисто державний секретар Ентоні Блінкен (рок-дипломатія Кулеби спрацювала).

Схоже, його візит до України став останнім аргументом, який переконав президента Байдена відмовитись від боягузливої стратегії, що її запропонував Салліван.

Показово, що той аргумент пролунав в унісон з гучними заявами європейських лідерів надати Україні право на використання західної зброї по території України (тепер разом із США 15 країн офіційно дозволили Україні карати окупантів на їх території).

Росія ж спромоглася на це лише відповісти мемом "Макрон, що ти робиш?".



Макрон зі знаменитою вже картою / Фото AP

Територію ударів обов'язково розширять

Після дозволу від Байдена аналогічні офіційні дозволи від бундесканцлера Шольца та інших лідерів світу були лише питанням часу. Так, була обмовка про обмеження російською територією, що загрожує Харкову, але всі розуміють, що це тимчасове рішення й лише перший крок.

А територія ударів обов'язково буде розширена (зараз мовиться про важку артилерію HIMARS, дальність ракет GMLRS – 84 кілометри, а також Patriot, Iris-T, NASAMS – з урахуванням розміщення, це десятки кілометрів вглиб Росії).

Росія не зупиниться й продовжуватиме бомбити та обстрілювати Україну, а Україна буде відповідати. І союзники обов’язково знімуть всі табу. Повинні це зробити, бо перший крок виявився не страшним, а далі буде простіше. Це означає, що вибивання колон, казарм і складів – не кінцева мета, далі будуть штаби, ППО, РЛС та аеродроми.

Звідки така впевненість? Бо саме так було з наданням Україні важкої артилерії 155-го калібру, HIMARS, танків, PATRIOT, літаків F-16, ATACMS та іншої зброї, надання якої довго вважалося неможливим, про що неодноразово заявляли світові лідери.

Мало хто про це пам’ятає, але колись нам не давали навіть ПТРК Javelin, доки це "табу" не було подолано, між іншим, Адміністрацією президента Трампа. Тому незабаром по цілях у Росії полетять і ATACMS, і широка номенклатура ракет і бомб від F-16. І Росія нічого не зможе з цим зробити.



Нідерландські винищувачі працюватимуть у форматі "без табу" / Koninklijke Luchtmacht

Результати вже відчули на собі окупанти – всі вихідні в мережі ширилися повідомлення про ураження російських колон та масових скупчень військових у Бєлгородській і Курській області. В російських пабліках та на шоу місцевих пропагандистів з цього приводу була справжня істерика. Вони вже навіть говорять про український контрнаступ, але ж ми просто зрівнялися з ворогом у можливостях і тепер так само можемо відповідати їм дзеркально.

Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення,

– президент Зеленський 1 червня 2024 року.

Росія погрожує "фатальними наслідками"

В МЗС Росії вже заявили про "серйозну відповідь" у разі ударів західною зброєю по цілях у Росії. Зокрема, заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для завдання ударів по цілях на території Росії може призвести до "фатальних наслідків".

Хотілося б застерегти американських діячів від прорахунків, які можуть мати фатальні наслідки. Вони з незрозумілих причин недооцінюють серйозність тієї відсічі, яку вони можуть отримати, – сказав Рябков, закликавши Вашингтон "максимально серйозно ставитися до застережень, які лунають із Росії".

Раніше схожі заяви зробив і Путін.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, вони повинні взагалі усвідомлювати, з чим вони грають. Вони повинні пам'ятати про те, що це, як правило, держави з невеликою територією і з дуже щільним населенням. І це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб російської території", – попередив російський диктатор.



Погрози Путіна вже нікого не вражають / Фото росЗМІ

Але росіяни, попри свої традиційні лякалки, мають усвідомити, що це лише початок. Далі буде більше і якісніше. Справжнє перенесення війни на територію ворога – це те завдання, що має стояти перед ЗСУ. Лише так можна зменшити власні втрати серед цивільного населення та показати росіянам, що таке справжня війна. На жаль, убитих українців і зруйнованих міст вже не повернеш, але винуватці за це відповідатимуть.

Російські пропагандисти вже фіксують суттєве збільшення обстрілів Бєлгородщини. Нагадаємо, що офіційною метою наступу Росії на Харків було створення так званої "буферної зони" для Бєлгорода. Схоже, ще одна ціль СВО була від'ємно виконана.