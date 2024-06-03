Так, цього разу Збройні Сили України розгромили колону з 18 вантажівок окупантів FPV-дронами на території Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, невдача спіткала російських загарбників у Курській області країни-агресорки.

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Сили оборони розгромили колону окупантів

Нещодавно біля нашого державного кордону на межі Сумської області сталась дуже дивна ситуація. Чи то від дурощів, чи то від небаченої "сміливості" російська колона вантажного транспорту викотилась у поле.

За даними ЗМІ, колона проходила Суджанським районом Курської області, за 2,5 кілометри від українського кордону. Однак за таку нахабність російські загарбники заплатили аж надто дорого для них.

Українські воїни 53 механізованої бригади підрозділу "Малібу" та "Крила до пекла" 103 ОБрТРО цю колону розбили. Відомо, що частина техніки "втекла", проте іншу частину знищили.

Розбиття російської колони у Курській області: дивіться відео

За попередньою інформацією, Збройним Силам України вдалося знищити близько 12 одиниць ворожої техніки. Водночас росіяни у мережі почали скаржитися на дурощі своїх же "товаришів".

Є й ті, хто на межі Курської області водить колони по декілька кілометрів, наче надворі 2022. І прилетіло як у 2022,

– бідкаються окупанти.

Зовсім нещодавно Збройні Сили теж знищили два російських танки, коли ті ще перебували на території Курської області. Всього кілька українських дронів назавжди зупинили ворожу бронетехніку.

До чого тут 2022 рік