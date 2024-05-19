Всього кілька українських дронів назавжди зупинили ворожу бронетехніку. Вона більше точно не зможе перетнути кордон з Україною.

Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу

Робота ЗСУ по танках

Російська армія продовжує стягувати до українських кордонів свою техніку, проте Збройні Сили вдало її ліквідовують ще до того, як вона опиниться на нашій територій. Зокрема, плани окупантів зруйнували бійці РУБпАК "Чорний Стриж". Вони знищили два танки ворога у Курській області.

Спочатку артилерія змусила росіян тікати, а потім за діло взявся екіпаж "Крила до пекла". Декілька, майстерних влучань FPV-дронами і як результат, два танки залишилися горіти, так і не доїхавши до кордону,

– повідомили у ЗСУ.

Українські воїни нагадали, що боротьба проти ворога триває.

Росіяни втратили два танки у Курській області: дивіться відео

Втрати росіян у війні