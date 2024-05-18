Військові знищили ворожий літак 17 травня. Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 354 літаки.

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Що відомо про знищення чергового Су-25

Зенітники 110-ки продовжують виписувати полум'яні штрафи російським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині (18 травня – 24 Канал) його рештки дотлівають в одній з Донецьких посадок,

– розповіли військові.

Вони запевнили, що наше небо стане пеклом для ворожих пілотів.

Що відомо про знищення чергового Су-25: дивіться відео

Військові бригади повідомили, що це вже четвертий Су-25 на їхньому рахунку. Адже перед цим вони збили ворожі літаки 4, 11 та 13 травня.