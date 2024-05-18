Зенитчики 110-ки продолжают выписывать пламенные штрафы московитским летунам за незаконное пересечение границы.
Снова прибили Су-25 врага!
Сейчас его останки дотлевают в одной из донецких посадок.
Наше небо станет адом для оккупантских пилотов!
Наш номер бригады станет для них ночным кошмаром!
Геноцид московитских "грачей" to be continued..
Ребята из зенитно-ракетного подразделения сейчас нуждаются в пикапе и РЭБ. Ссылка на сбор в первом комментарии. Помогите жечь российское летающее железо еще эффективнее.