Таким образом общее количество потерь российской армии составило 491 080 единиц оккупантов. Стоит отметить, что количество ликвидированных россиян увеличилось с началом наступления врага в Харьковской области.

Интересно Угрожал захватить Харьков, однако не получилось: на фронте погиб слишком самоуверенный оккупант

Потери врага на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

танков – 7 560 (+13);

боевых бронированных машин – 14 595 (+43);

артиллерийских систем – 12 639 (+36);

РСЗО – 1 071 (+0);

средств ПВО – 801 (+1);

самолетов – 354 (+1);

вертолетов – 326 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 108 (+35);

крылатых ракет – 2 203 (+3);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 17 169 (+65);

специальной техники – 2 075 (+6).



Потери врага по состоянию на 18 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Украинские защитники ночью уничтожили все “Шахеды” врага