Таким образом общее количество потерь российской армии составило 491 080 единиц оккупантов. Стоит отметить, что количество ликвидированных россиян увеличилось с началом наступления врага в Харьковской области.
Интересно Угрожал захватить Харьков, однако не получилось: на фронте погиб слишком самоуверенный оккупант
Потери врага на войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- танков – 7 560 (+13);
- боевых бронированных машин – 14 595 (+43);
- артиллерийских систем – 12 639 (+36);
- РСЗО – 1 071 (+0);
- средств ПВО – 801 (+1);
- самолетов – 354 (+1);
- вертолетов – 326 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 108 (+35);
- крылатых ракет – 2 203 (+3);
- кораблей/катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 169 (+65);
- специальной техники – 2 075 (+6).
Потери врага по состоянию на 18 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Украинские защитники ночью уничтожили все “Шахеды” врага
- Российская армия ночью 18 мая запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей из-за этого раздавалась воздушная тревога.
- Карта воздушных тревог "краснела" с востока до западных областей. В частности, "Шахэды" долетели до Винницкой и Житомирской областей, тревога также звучала и на юге.
- Уже утром Воздушные силы рассказали, что ночью враг запускал 13 беспилотников типа "Шахед" по Украине. Нашим защитникам удалось уничтожить все вражеские ударные дроны-камикадзе.
- Военные также отметили, что ударные дроны запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия. Враг постоянно использует эти направления для того, чтобы атаковать наше государство.
- Все ударные дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях. Это удалось сделать силами зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.