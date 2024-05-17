Так, в соцсетях распространяют историю о россиянине, который обещал захватить Харьков, однако уже вскоре умер. Накануне оккупант находился в госпитале, сообщает 24 Канал.

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Обещал захватить Харьков

Еще несколько дней назад, 11 мая, Вадим Жалобанов из Красноярска обнародовал на своей странице в российской соцсети "Вконтакте" фото из госпиталя. Свое сообщение он подписал, что следующий снимок сделает якобы в уже оккупированном российскими войсками украинском городе.

Еду из госпиталя сразу на Харьков. Следующее фото будет уже оттуда, отвечаю,

– хвастался оккупант.

Оккупант обещал захватить Харьков, находясь в госпитале / Фото из открытых источников

Впрочем, очевидно реализовать свой слишком самоуверенный план российскому захватчику почему-то так и не удалось. Интересно то, что через несколько дней, 14 мая, его снимок начали распространять в телеграм-каналах, которые обнародуют информацию о ликвидированных захватчиках.

"Погиб", – коротко подписали фотографию российского оккупанта.

Захватчика, который слишком рано хвастался, ликвидировали / Фото из открытых источников

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