В течение недели с 3 по 10 мая, подразделения бригады нанесли врагу значительные потери на Харьковщине. В частности, удалось сжечь САУ "Нона".

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3 ОШБр сообщила о потерях россиян на Харьковщине

Сегодня подразделения Третьей штурмовой бригады занимают рубежи обороны, уверенно отражают накаты и разбирают технику оккупантов на Харьковщине,

– говорится в сообщении 3 ОШБр.

В частности, там сообщили, что на юге Харьковщины с 3 по 10 мая ликвидировано 43 российских военных, еще 189 оккупантов получили ранения.

В подразделении отметили, что во время боев была уничтожена САУ "Нона", которую использовали оккупанты для поддержки своих войск. Кроме того, уничтожены вражеские боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танк и другая техника.

Потери россиян на Харьковщине / Инфографика 3 ОШБр

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