Новым командующим стал Михаил Драпатий вместо Юрия Галушкина. Отметим, что Драпатий также остается в должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщают источники 24 Канала в ОТУВ Хортица.

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В ОТУВ "Харьков" новый командующий

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области в ОТУВ "Харьков" произошли изменения в руководстве. Командующим ОТУВ "Харьков" назначен бригадный генерал Михаил Драпатый, который заменил на этой должности Юрия Галушкина.

Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадного генерала Михаила Драпатого назначен на должность командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Харьков",

– рассказали источники в в ОТУВ "Хортица".

Отметим, что вместе с новой должностью генерал Драпатый остается на должности заместителя начальника Генштаба ВСУ.