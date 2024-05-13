Новим командувачем став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна. Зазначимо, що Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це повідомляють джерела 24 Каналу в ОТУВ "Хортиця".

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В ОТУВ "Харків" новий командувач

На тлі наступу російських військ на північ Харківської області в ОТУВ "Харків" відбулися зміни у керівництві. Командувачем ОТУВ "Харків" призначено бригадного генерала Михайла Драпатого, який замінив на цій посаді Юрія Галушкіна.

Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків",

– розповіли джерела в ОТУВ "Хортиця".

Зазначимо, що разом з новою посадою генерал Драпатий залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.