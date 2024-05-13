Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 6 по 12 травня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу На околицях Вовчанська надзвичайно складна ситуація: що відбувається на Харківському напрямку

Новий наступ ворога на Харківщині

У п'ятницю, 10 травня, російські війська почали наступальні дії з території Бєлгородської області на Харківщину. Уранці ворог атакував у напрямках сіл Стрілеча, Пильна, Борисівка та Плетенівка. Варто відзначити, що ці села фактично були "сірою зоною", адже через постійні обстріли прикордоння з боку ворога перебування там військових, а тим паче цивільних є складним.

Саме в районах цих сіл росіяни створили 2 плацдарми для подальших атак. Перший – у напрямку Харкова, другий – Вовчанська. Міжнародні та українські експерти тривалий час відзначали, що хоч росіяни бажають захопити Харків, та сил і засобів для цього у них недостатньо. Проте росіяни посилюють обстріли міста, щоденно тероризуючи його, паралельно ворог запускає інформаційно-психологічні операції про начебто загрозу окупації.



Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Проте зовсім інша ситуація у Вовчанську, який розташований за лічені кілометри від російсько-українського кордону. Саме це місто зараз називають головною ціллю росіян. Від ранку 10 травня ворог обстрілює Вовчанськ з артилерії, РСЗВ, авіабомбами та за допомогою дронів. Станом на вечір 12 травня, ворожі війська впритул підійшли до міста.

Через це у Вовчанську триває евакуація. За даними Харківської ОВА, станом на 13 травня, з міста та навколишніх сіл евакуювали понад 6 тисяч людей. Варто відзначити, що до повномасштабного вторгнення Вовчанськ був домівкою для понад 18 тисяч українців. Станом на зараз, місто, яке і до наступу перебувало під атаками з Бєлгородської області, практично зруйноване.

Подальші російські атаки на цьому напрямку зосереджені в районах населених пунктів Вовчанськ, Бугруватка, Стариця, Нескучне, Глибоке. Прилеглі до лінії фронту села перебувають під постійними атаками з боку окупантів.

Ворожі війська зараз перебувають впритул під Вовчанськом та намагаються увірватися в місто, через що атаки тільки посилюються.



Росіяни підійшли до Вовчанська / Карта DeepStateMAP

Ситуація біля Часового Яру

Ще одним містом, яке росіяни нещадно атакують з артилерії, ракетами, РСЗВ, авіабомбами та іншим видом озброєння, є Часів Яр на Донеччині. Проте уже котрий тиждень наші воїни відбивають усі спроби ворожих штурмів. Таким чином на околицях міста лінія фронту залишається незмінною – ворогу не вдається увірватися в Часів Яр.

Проте бої не вщухають, зокрема ворог атакує з напрямку тимчасово окупованого Богданівського, а в районі Іванівки ситуація ускладнилася – ворог просунувся у селі та його околицях. Основним напрямком ворожих просувань стала траса на Костянтинівку. Водночас південно-західні околиці Іванівського перейшли у "сіру зону", а більшість села – окупована ворогом.

Ймовірно, ворог планує атакувати Часів Яр з південних напрямків або прагне оточити місто.





Як змінилася ситуація в районі Часового Яру протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Стабілізація фронту в районі Авдіївки

Протягом останніх тижнів надзвичайно критичною була ситуація на Авдіївському напрямку після прориву росіян в Очеретиному, що призвело до окупації низки населених пунктів. Проте зусиллями наших воїнів ситуацію вдається стабілізувати. Ворог продовжує атаки та штурми і має просування, проте у порівнянні з попередніми тижнями їхній темп в рази зменшений.

Основними напрямками ворожих ударів є Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське.

У результаті штурмів південно-східні околиці Новоолександрівки перейшли у "сіру зону". Східна частина Уманського теж у "сірій зоні", проте про присутність окупантів у населеному пункті не йдеться.

Також окупанти просунулися до центральної частини Нетайлового. Захід села залишається під контролем ЗСУ. Крім того, ворог просунувся у районі сіл Первомайське та Невельське. Східні околиці останнього у "сірій зоні", проте присутність окупантів у населеному пункті не підтверджена.





Як змінилася ситуація на Авдіївському напрямку протягом тижня / Карта DeepStateMAP

Критична ситуація в Красногорівці

На Мар'їнському напрямку основні зіткнення між Силами оборони та окупаційними військами відбуваються в районах сіл Красногорівка та Георгіївка. На жаль, суттєво погіршилася ситуація в Красногорівці – південний схід села окуповано і ворог просувається до центральної частини. Північ села та південно-східні околиці залишаються під контролем наших воїнів.

Водночас у Георгіївці збільшилася сіра зона, проте просування ворога не підтверджено.



Ситуація в районі Мар'їнки / Карта DeepStateMAP

Ворог прорвався у Старомайорське

Ще однією складною ділянкою на лінії фронту є район Старомайорського та Урожайного – сіл, звільнених під час тогорічної кампанії ЗСУ. Ворог продовжує тиснути з метою повної ліквідації просувань наших воїнів.

Минулого тижня росіянам вдалося прорватися у південну частину Старомайорського та закріпитися там. Центральна частина – у сірій зоні, а північ контролюють Сили оборони. Південні околиці Урожайного у "сірій зоні", проте у самому селі окупантів немає.





Як змінилася ситуація в Старомайорському / Карта DeepStateMAP

Складна ситуація в районі Роботиного

Як і в Старомайорському, росіяни активно намагаються "ліквідувати" наслідки наступальних операцій ЗСУ, тому вже котрий тиждень продовжують тиснути на Роботинський виступ. Ворог постійно намагається проникати в село, проте закріпитися там не може. Південна частина населеного пункту тривалий час уже перебуває у "сірій зоні".

Проте в районі між Роботиним та Вербовим ворогу вдалося минулого тижня просунутися. Активні бої тривають.





Ситуація в районі Роботиного / Карта DeepStateMAP

Не панікувати, а діяти: що робити у складний період

ГУР МО, західна розвідка та аналітики говорили раніше, що травень – червень 2024 року буде складним для України періодом, зокрема, через підготовку нових наступальних операцій з боку росіян.

Ворог справді веде наступальні дії, проте в інформаційному просторі масштабує їх – атакуючи Вовчанськ і зазнаючи величезних втрат, росіяни вкидають інформацію про нібито швидке захоплення Харкова. Головний намір ворога – залякати та виснажити нас, виснажити воїнів і тил, аби Україна більше не могла чинити спротиву, адже досягти своїх цілей на полі бою окупанти не можуть. Чого варті тільки плани ворожого командування окупувати Часів Яр до 9 травня.

Попри складність ситуації, усім нам варто зберігати холодний розум і утриматися від паніки. А найпростіше це зробити, коли дієш. Кожен з нас має дотримуватися принципу:" У ЗСУ або для ЗСУ". У ваших селах та містах точно є волонтерські пункти, де можна плести маскувальні сітки, точно відбуваються різні благодійні ініціативи, а ваші знайомі збирають для своїх рідних чи друзів на необхідне спорядження та зброю. Підтримуйте ці ініціативи та долучайтеся до них, адже це все найперше про підтримку тих, хто ціною здоров'я чи життя робить усе, аби окупант не пройшов далі.

Найпростіше, що кожен з нас може зробити – підтримати наших воїнів донатами. Кожна гривня важлива і може допомогти не тільки знищувати ворога, але й рятувати життя наших воїнів. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.