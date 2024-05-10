13:40, 10 травня

У Харківській області на північному напрямку останню добу тривають посиленні ворожі обстріли з різного виду озброєння. Особливо звертаємося до жителів Вовчанського та Липецького напрямків.

Нагадуємо, що діє гаряча лінія з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону: 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах.

На Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо.

Не зволікайте! Убезпечте себе та своїх близьких.