Росія почала контрнаступ на Харківщині. Вранці окупанти накрили прикордонний Вовчанськ потужним вогнем з артилерії. А колона ворожої техніки штурмувала кордон.

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Сили оборони розбили російську колону

За повідомленням військових, частина колони була знищена ще на підході. А інша частина прорвалася. Наразі захисники вишукують її по посадках.

Як зазначають у DeepState, ворогу вдалося створити тимчасовий плацдарм на півночі Харківщини.

У мережі тим часом показали кадри ліквідованих окупантів та спаленої техніки.

Попередньо, 3 одиниці техніки було спалено на північ від населених пунктів Мороховець – Олійникове. Це танк і бронетранспортери.

Також ворожу техніку знищено в районі самого прикордоння біля села Пильна.

На одному з кадрів зображена штурмова група росіян, "демобілізована" у районі Олійникового.

Ліквідовані окупанти, які прорвалися на Харківщину / Фото Deepstate

Зазначимо, що президент Зеленський підтвердив початок російського контрнаступу у Харківській області. Через сильні обстріли розпочалася масова евакуація жителів Вовчанської громади.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що ЗСУ тримають позиції. Захисниками не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що найближчі два місяці настане критична фаза війни. Ворог спробує використати час до надходження американської допомоги, аби посилити наступ.

На тлі прориву на Харківщині США планують оголосити новий пакет допомоги на 400 мільйонів доларів. Туди мають увійти нові ракети Patriot, зенітні ракети Stinger, бойові машини Bradley, MRAP, протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.