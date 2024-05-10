Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, ворог продовжує обстрілювати прикордоння. Також росіяни вночі завдали ракетного удару по самому Харкову.

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Атаки росіян на область

Олег Синєгубов підтвердив, що росіяни розпочали нову хвилю наступальних дій на півночі Харківської області.

Зокрема, так, дійсно, наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат територій не допущено,

– сказав він.

Очільник ОВА пояснив, що населені пункти, де тривають активні бої, перебувають в районі кілометра-двох від кордону з Росією. Місцева влада закликає евакуюватися з цієї території, адже ворог атакує й цивільних.

Важливо! Олег Синєгубов зазначив, що прикордоння вважається сірою зоною. Росіяни можуть заїжджати на українську територією бронетехнікою, проте там же ворога знищують ЗСУ. Тому говорити про те, чи є окупанти у тих населених пунктах – недоречно.

Водночас Синєгубов додав, що за останні 48 годин у Харківській області повітряна тривога лунала сумарно 30 годин. За його словами, в умовах, коли ворог застосовує всю номенклатуру зброї громадянам варто виїхати та перечекати небезпеку.

Наступ на Харківську область

Олег Синєгубов наголосив, що нинішню ситуацію не можна порівняти з 24 лютого 2022 року. Ворог не має достатньо сил для здійснення просувань, адже Харківська область більш підготовлена. Збройні Сили використовують за прямим призначенням фортифікаційні споруди, які весь час будували у регіоні. Ворог заходить невеликими групами, випробовуючи позиції нашого війська – всі атаки були відбиті.

За повідомленнями Міноборони, першу атаку було зафіксовано близько п'ятої години ранку. Тоді росіяни під прикриттям бронетехніки спробували прорвати прикордоння. Атаку було відбито, проте тривають бої різної інтенсивності.

Голова Харківської обласної військової адміністрації особливо звернувся до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Він зазначив, що є можливість евакуюватися з регіону. Наразі діє "гаряча лінія" з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91. Харків'янам нададуть необхідні консультації та забезпечать допомогу.