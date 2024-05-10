Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, враг продолжает обстреливать приграничье, а также ночью нанес ракетный удар по самому Харькову.

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Атаки россиян на область

Олег Синегубов подтвердил, что россияне начали новую волну наступательных действий на севере Харьковской области.

В частности, так, действительно, наши боевые бригады встретили врага огнем. Все наступательные атаки отбиты. Потерь территорий не допущено,

– сказал он.