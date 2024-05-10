Местные власти призвали граждан не медлить и напомнили алгоритм, как это можно сделать. Еще с начала полномасштабного вторжения в регионе налажены все действия. Ситуация в регионе чрезвычайно напряженная.
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Обращение к харьковчанам
Олег Синегубов написал, что в последние сутки на северном направлении Харьковской области продолжаются усиленные вражеские обстрелы. Враг применяет различные виды вооружения.
Председатель Харьковской областной военной администрации особенно обратился к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Он отметил, что есть возможность эвакуироваться из региона.
Напоминаем, что действует "горячая линия" по вопросам эвакуации – обращайтесь по этому номеру телефона 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах,
– написал Синегубов.
Еще с 2022 года в Харьковской области разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и тому подобное. Олег Синегубов призвал граждан не медлить и обезопасить себя и своих близких.
Обстановка по состоянию на сейчас
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал, что в результате вражеских обстрелов 10 мая есть раненые и погибшие:
- В 9:45 враг атаковал село Бугаевка Волчанской общины. В результате обстрела поврежден частный дом. Без пострадавших.
- Около 10 утра враг обстрелял Волчанск, в результате чего травмированы 2 гражданских человека.
- В 12:50 в результате обстрела села Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина.
- В 13:22 россияне снова обстреляли Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому – ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы – один из них под завалами дома.
Ситуация в Харьковской области
- Около пяти часов утра 10 мая в Минобороны сообщили, что россияне попытались прорвать границу в Харьковской области под прикрытием бронетехники. Атака была отражена, однако продолжаются бои различной интенсивности.
- Российские захватчики 8 мая ударили по школьному стадиону в Харькове. В результате вражеского обстрела пострадали 7 человек, в частности, 4 детей. Трое подростков находятся в реанимации, одному из них врачи пытаются сохранить конечность.
- Оккупанты терроризировали мирное население Харькова даже на Пасху. Тогда враг ударил по центральной части города – в район жилой застройки. Повреждены 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома. К медикам обратились 16 человек. Это не только пережитый стресс, а еще и осколочные ранения.