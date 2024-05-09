В каком состоянии сейчас пострадавшие дети, рассказал председатель ОВА. Олег Синегубов также отметил, что в результате обстрела местности на территории образовательного учреждения повреждено здание школы и многоквартирные дома.

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В каком состоянии пострадавшие в результате российского обстрела дети

Глава Харьковской ОВА рассказал, что 15-летний пациент в реанимации, стабильно тяжелый. Ему провели хирургическую обработку ран.

14-летний парень в тяжелом, стабильном состоянии. Подростка перевели из операционной в реанимацию.

Еще один 14-летний пациент также находится в реанимации. Удалены обломки, проведена операция. Врачи пытаются сохранить конечность.

8-летняя девушка, которая получила поверхностную травму, находится в состоянии средней тяжести. Ребенка выписали на амбулаторное лечение.

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